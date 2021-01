Data de estreia do Big Brother Brasil 21 é divulgada

02/01/2021 | 15:10



Após o final de A Fazenda 12, os amantes de reality show estão simplesmente ansiosos para o início de um novo confinamento! E parece que essa espera está mais perto de ser quebrada do que nós imaginamos.

Isso mesmo, a conta oficial do Big Brother Brasil anunciou na última sexta-feira, dia 1º, que o programa já tem data marcada para estrear nas telinhas da Rede Globo e mais lista de informações com alguns spoilers.

Segundo as informações enviadas pela emissora, o Big Brother Brasil 21 tem previsão para estrear no dia 25 de janeiro e como foi dito anteriormente por Boninho, essa edição vai ser mais longa e contará com 100 dias de confinamento. No próximo dia 8 de janeiro será anunciada uma surpresa, segundo a página do programa no Instagram, e os fãs do reality especulam que sejam a divulgação dos primeiros nomes confinados!

Eles também adiantaram que o BBB 21 ainda vai ser no mesmo estilo que foi a edição passada, dividindo os grupos em camarote (as celebridades e subcelebridades que foram convidadas para participar do programa) e o pipoca (pessoas que se inscreveram e passaram em todos os testes). Agora o que resta é esperar para dar aquela espiada na casa mais vigiada do Brasil!