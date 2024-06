Documentário da Elis, contado por João Marcelo e Pedro Mariano, é histórico

Escrever sobre Elis Regina é sempre entusiasmante, ainda mais para alguém que teve a oportunidade de estar certo tempo ao seu lado. Mas esta, a de agora, é uma ocasião especial, principalmente pelo seu significado e importância.

Hoje, segunda-feira, em um trabalho da equipe do “Jornal da Record” e que até irá exibir alguns trechos exclusivos, o PlayPlus está disponibilizando o documentário “Sou Filho Dela”, contado por João Marcelo Bôscoli e Pedro Mariano.

De arrepiar! Dou esse testemunho, porque tive a oportunidade de assistir e mesmo conhecendo a Elis, tendo trabalhado ao seu lado durante bom período, a história desta mãe contada pelos dois mexe com a emoção.

A reprodução em estúdio da casa em que eles viveram na Serra da Cantareira e através de objetos pessoais, arquivos raros, poder recordar aquela que os levava à escola, ia ao açougue e cuidava dos afazeres domésticos são momentos muito tocantes, entre outros tantos revelados neste documentário. A Elis cantora, a Elis mãe, a Elis dona de casa.

Ou, em outra passagem, Wanderléa contando como foi cuidar do João, nos Estados Unidos, durante a gravação do célebre LP “Elis e Tom”.

Todo aquele que gosta de música e reconhece em Elis Regina a principal intérprete da MPB, ao assistir, vai poder comprovar tudo isso. E mais um pouco.

TV Tudo

Dado importante

Neste documentário da Elis, o trabalho de sonorização realizado pelo Rafael Ramos, utilizou técnicas como áudio em 3D, ambientes sonoros detalhados e posicionamento preciso dos sons.

A tecnologia do áudio imersivo proporciona uma experiência sonora tridimensional, criando a sensação da presença no ambiente.

E tem mais

Depois desse da Elis, a equipe do “Jornal da Record” está debruçada no próximo, sobre Elza Soares.

E na sequência um outro sobre os 30 anos do Plano Real, completados em fevereiro passado.

No embalo

Momento também de agradecer a oportunidade de ter participado do documentário do Léo Batista, por “n” razões, mas principalmente pelo significado e a importância dele na história do jornalismo na televisão.

Obrigado ao SporTV e à Kizzy Magalhães, da produtora Imaginar.

Continua

A quinta temporada da série “Impuros”, estrelada por nomes como Lorena Comparato, Karize Brum e Raphael Logam, chega dia 24 de julho ao Disney+.

E já é possível adiantar que faz parte dos planos da Disney uma sexta temporada.

Ganhou o público

Muitas vezes, a participação de um personagem numa novela ou série envolve critérios de audiência e aceitação em grupos de discussão, além de outros. Pode perder impacto ou tomar conta da trama.

Daphne Bozaski, a Lupita de “Família é Tudo”, começou de mansinho e hoje é seu grande destaque. Também por conta do talento.

Na cola

Outro que tem se destacado em “Família é Tudo” é o ator Thiago Martins, o Júpiter. E até com direito a momentos de humor.

Faz uma interessante tabelinha com Daphne.

De volta

O ator e cantor Diego Kropotoff, lançado pela Record, vai para seu terceiro trabalho na casa. Depois do Erick em “Todas as Garotas em Mim”, ele fez Amasa, em “Reis”.

E agora volta à série, para viver o personagem Mosa, um dos aliados de Jeroboão (Marcelo Valle).

Galvão no Roda

Neste mês em que a TV Cultura completa 55 anos, o programa “Roda Viva” entrevista o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, na noite desta segunda-feira. Na semana que vem, Paulo Miklos.

E para fechar a programação especial, Galvão Bueno no dia 24.

Buraco negro

Lembra da história da propaganda infantil, da liberação dela, como acontece em tantos outros meios, especialmente na TV paga e canais do YouTube?

Pois bem, não aconteceu nada. Nem por parte do Senado, muito menos pelo Conar, inventor da ideia. E assim vamos indo, cachorro correndo atrás do rabo.

Eleições americanas

A Record News vai exibir, no próximo dia 27, o debate entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, realizado pela CNN, com apresentação de Gustavo Toledo.

Além da tradução simultânea e entradas ao vivo com os correspondentes em Atlanta e Washington - Vandrey Pereira e Eliseu Caetano, o canal ainda terá dois especialistas analisando o debate no estúdio.

Bate – Rebate

· Discovery e Max apresentam uma nova leva de episódios da terceira temporada da série “Operação Fronteira Brasil”.

· Camila Queiroz não para: a Netflix disponibiliza dia 19 os primeiros episódios de “Casamento às Cegas: Brasil - Uma Nova Chance”...

· ... Com ela, o marido Klebber Toledo, em ação também no filme “Biônicos”.

· O ator Deo Garcez será homenageado no próximo dia 21, às 15h, com a Medalha Luiz Gama...

· A honraria, destinada a personalidades que lutam pela igualdade racial, é oferecida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e desenhada por Oscar Niemeyer...

· ... A data da cerimônia é a mesma do aniversário de nascimento de Luiz Gama, há 194 anos, defensor da abolição do trabalho escravo.

· No Dia dos Namorados, quarta-feira, o canal Megapix terá uma programação especial de filmes relativos ao tema.

· Cléber Machado, depois de Londres, retoma o comando do “Arena SBT” nesta segunda.

· CNN Brasil confirma para julho a estreia de “O Ponto”, com a proposta de colocar, analisar e contextualizar o principal assunto da semana...

· ... A apresentação será de Clarissa Oliveira.

C´est fini

As gravações de “A Rainha da Pérsia” serão concluídas no fim deste mês.

Quando a produção estrear na Record, dia 17, mais de 90% do seu material já estará captado.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!