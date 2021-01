Rafa Kalimann acena e sorri para fotógrafos em Angra dos Reis

02/01/2021 | 11:11



As três finalistas do BBB 20, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis, junto com Bruna Marquezine, grande amiga de Manu, deram o que falar ao alugarem uma casa em uma ilha particular em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para passarem o ano novo.

E com tantas famosas juntas, é claro que os papparazi estariam lá para registrar tudo! Porém, elas levaram com bastante bom humor. Rafa Kalimann, por exemplo, sorriu e acenou para os fotógrafos.

Thelma Assis, campeã do reality, também não se intimidou ao dar uma volta pelo lugar com seu marido, Denis Santos. Enquanto isso, Manu Gavassi resolveu esconder o rosto, mas mesmo usando um pano na cabeça, fez uma pose para os fotógrafos. Já Bruna Marquezine usou um livro para tentar esconder a face dos cliques.