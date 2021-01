Zé Carlos Nova Era é eleito presidente da Câmara de Mauá

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 13:39



O vereador Zé Carlos Nova Era (PL), que no dia 15 de novembro recebeu 2.750 votos da população, tendo sido o oitavo mais votado, hoje recebeu 14 sufrágios e se tornou o novo presidente da Câmara Municipal de Mauá pelo biênio 2021/2022.

Ele derrotou Junior Getulio (PT), que foi o vereador com menos votos, 1.102, e ficou com a última vaga da casa. No plenário, o petista obteve nove sufrágios. Ele foi derrotado duas vezes, pois na tentativa de obter o cargo de terceiro secretário, perdeu para Wiverson Santana (PL). Como primeiro secretário, Márcio Araújo (PSD) levou a melhor sobre Renan Pessoa (Avante) e, como segundo, Ricardinho da Enfermagem (PSB) triunfou sobre Pastor Valdeci Santos (Republicanos).

A vice-liderança da Câmara ficou com Mazinho (Patriota), que venceu Alessandro Martins (PDT), o vereador com mais votos em Mauá nesta eleição, 4.548, e que, portanto, conduziu a cerimônia de posse do prefeito Marcelo Oliveira (PT).

O petista, aliás, tem grande obstáculo pela frentr: construir uma base de governo na Câmara. Dos 23 parlamentares eleitos neste ano, apenas três integraram o arco de alianças de Marcelo: os petistas Geovane Corrêa e Junior Getulio e Jairo Michelângelo (PTB) – o petebista, porém, pediu votos a Atila no segundo turno.

Zé Carlos assinalou que, à frente da Câmara, o objetivo não é formar oposição, mas trabalhar pelo povo. "Desde que iniciamos o G-14 (que reúne por afinidades 14 dos 23 vereadores), sempre falaram que seria um projeto contra o povo. Mas não. Nosso objetivo é lutar pelo povo, sem onerá-lo ainda mais, e lutar pela saúde precária que temos hoje na cidade. Tanto que três dos 14 são da área da Saúde", afirmou. "Queremos dar mais atenção à área social e à área de esportes, pois acreditamos que ao estimular a prática, se previnem doenças."