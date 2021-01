Mauá FC aluga chácara e a transforma em CT

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 00:11



A temporada 2020 é considerada perdida por muitos esportistas, que se viram prejudicados com o cancelamento e adiamento de competições, ou por clubes, que tiveram grande desfalque no orçamento em razão da ausência de público nos estádios. Mas o Mauá FC encerra a temporada com motivo para comemorar. Apesar de ter terminado o Paulista da Segunda Divisão na quinta colocação, perto do acesso à Série A-3 apenas em seu terceiro ano de existência, a agremiação aproveitou as oportunidades de mercado e encontrou um local bem estruturado para montar o centro de treinamento, onde pretende alojar tanto categorias de base quanto jogadores do time profissional.



Uma chácara na Estrada Iguatemi, no Jardim Sampaio Vidal, em Mauá, que servia para festas de casamento e outras confraternizações, já contava com campo de futebol, piscina, uma sede com dormitórios para aproximadamente 100 pessoas e outras estruturas. Em busca de um local para treinar e acomodar os atletas, o Mauá FC – que no início do ano havia levado o elenco para período de treinos em Mongaguá – viu se abrir uma chance para se instalar dentro da própria cidade e fechou contrato de aluguel para utilizar o espaço por três anos, vislumbrando a possibilidade de adquirir em definitivo após o período.



“Precisávamos de um lugar para isolar os atletas e junto com parceiro chegamos a este espaço. Uma chácara com campo, alojamento. Foi oportunidade de negócio. Estava tudo parado por causa da pandemia, parte de festas e eventos, o proprietário não alugava há sete meses, então fizemos proposta de locação pelo período de três anos e vamos nos planejando para o crescimento do Mauá FC. Foi bom para ambas as partes”, explicou o presidente Vagner Tegi. “Vamos preparar todas as categorias de base para tentar fazer alguma negociação e, quem sabe no futuro, adquirir este espaço”, emendou o dirigente.



A partir deste espaço, a ideia do Índio é implementar todas as categorias de base, dando sequência à filosofia de oportunizar jovens da cidade e da região. “Vamos trabalhar para nos tornar um clube formador, com parcerias junto a empresários, empresas, profissionais liberais, da saúde e da educação, trazer estrutura para o Mauá FC”, destacou Tegi. “Vai ser usado tanto pelo profissional quanto pela base e a ideia é que tudo seja no CT, inclusive secretaria e recepção”, complementou o dirigente, que pretende fazer algumas reformas, como minicampo, área para treinamento de goleiros e outras estruturas. “Vamos nos adaptando às nossas necessidades”, concluiu Vagner Tegi.



PENEIRA

O Mauá FC vai realizar, entre os dias 4 e 8 de janeiro, das 9h às 16h, seleções para formar todas as suas equipes, desde o sub-11 ao profissional. O valor da inscrição são quatro quilos de alimento (arroz, feijão, macarrão ou óleo), que devem ser levados até a Avenida Vitório Brizante, 33, Jardim Zaíra. Além dos perecíveis, os interessados devem apresentar cópia do RG, atestado de aptidão física e teste de Covid-19 para participar.