Com recorde de cestas de 3 pontos, Bucks arrasam o Heat em rodada cheia da NBA

30/12/2020 | 08:48



Nas semifinais da Conferência Leste da temporada passada, o Miami Heat surpreendeu o favorito Milwaukee Bucks na bolha da Disney, em Orlando, e venceu a série. Poucos meses depois, veio o troco com direito a uma marca histórica na NBA. Na rodada de terça-feira, a franquia de Wisconsin arrasou o da Flórida com uma vitória por 144 a 97, mesmo jogando em Miami, em um jogo no qual bateu o recorde de cestas de três pontos. Foram 29 no total.

A marca anterior pertencia ao Houston Rockets. Em 2019, liderado pelo armador James Harden, o Barba, a equipe do Texas venceu o Phoenix Suns com 27 cestas de três pontos.

Sem grandes performances individuais, a vitória dos Bucks foi um show coletivo do primeiro ao último minuto. Nas 29 cestas do perímetro, 12 jogadores diferentes acertaram pelo menos um arremesso de três pontos, proporcionando uma nova marca para a NBA também.

Os destaques foram Khris Middleton (25 pontos, cinco assistências e quatro rebotes), Jrue Holiday (24 pontos e sete assistências) e Donte DiVincenzo (17 pontos. Já o astro grego Giannis Antetokounmpo teve uma atuação discreta (nove pontos, seis rebotes e seis assistências) e nem precisou mostrar todo o seu potencial.

Pelo lado do Heat, que não contou com Jimmy Butler, lesionado, os principais jogadores foram Tyler Herro (23 pontos e sete assistências) e os reservas Kendrick Nunn (15 pontos e seis assistências) e Avery Bradley (14 pontos).

OUTROS JOGOS - Quem parece ter embalado neste início de temporada regular é o Golden State Warriors. A franquia da Califórnia ganhou a segunda seguida ao bater o Detroit Pistons por 116 a 106, mesmo jogando fora de casa.

Mais uma vez o armador Stephen Curry liderou os Warriors. O astro deixou a quadra com 31 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Teve o auxílio de Andrew Wiggins, com 27 pontos. Do outro lado, Jerami Grant, com 27 pontos, foi o principal nome dos Pistons, mas não conseguiu evitar a derrota.

Em Washington, o Chicago Bulls contou com o brilho de Zach LaVine, autor de 23 pontos, para bater o Washington Wizards por 115 a 107. Depois de dois bons jogos pelo time da capital americana, o armador brasileiro Raulzinho teve uma partida apagada, com apenas dois pontos.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 86 x 95 New York Knicks

Detroit Pistons 106 x 116 Golden State Warriors

Indiana Pacers 111 x 116 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 100 x 93 Toronto Raptors

Washington Wizards 107 x 115 Chicago Bulls

Miami Heat 97 x 144 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 107 x 118 Orlando Magic

Phoenix Suns 111 x 86 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 124 x 101 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 125 x 115 Denver Nuggets

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers