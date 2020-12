Gabriela Pugliesi não opina sobre festa de Carlinhos Maia e influenciador se manifesta: Quem é julgado, não julga

28/12/2020 | 11:10



Gabriela Pugliesi decidiu não opinar sobre a festa de Natal de Carlinhos Maia, que gerou uma grande aglomeração. No início da pandemia, a influenciadora foi duramente criticada por se reunir com alguns amigos e teve que sair das redes sociais por alguns meses. Após retornar para o Instagram, Pugliesi afirmou que aprendeu com o seu erro e que teve uma atitude imatura ao desrespeitar a quarentena. Agora, ela preferiu se abster quando perguntada sobre o evento de Carlinhos.

O que acha do povo que te criticou e foi na festa do Carlinhos?, questionou uma seguidora da influencer.

Não acho nada de ninguém. Só de mim. Não sou ninguém para dar opinião sobre nada que não seja minha própria vida. Por outro lado, quem julga me ensina muito!, respondeu.

Carlinhos Maia viu a resposta de Pugliesi e resolveu comentar no Instagram do colunista Leo Dias.

Penso exatamente igual! [Quem] é julgado, não julga. E na boa. Já foi provado que os 47 casos é FAKE NEWS. [referindo-se à notícia de que 47 pessoas teriam testado positivo para a Covid-19 após sua festa]. E essas mesmas almas sebosas que me criticam desde o começo, na real, odeiam nordestino, preencher espaços que eram deles, e ainda mais trazendo ainda mais pessoas, que jamais teriam vez, nesse conto de fadas de perfeição e hipocrisia.

Eita! E você, o que achou dessa história?