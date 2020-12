Após 12 anos separados, RBD aparece em live e os fãs vão à loucura

27/12/2020 | 15:10



Os fãs de Rebelde puderam matar um pouquinho da saudade de alguns integrantes! Tudo porque a banda que está separada já faz 12 anos acabou subindo ao palco no último sábado, dia 26, para participarem de uma live.

Entre os seis integrantes, apenas quatro estavam presentes, entre eles: Anahi, Christopher Von Uckermann, Christian Chávez e Maite Perroni. Os outros dois: Dulce Maria e Alfonso Herrera já haviam avisado anteriormente aos fãs que não participariam do evento.

O processo para 'participar' do show era como se fosse na época em que não havia a pandemia do novo coronavírus. O fã comprava o ingresso do show Ser O Parecer e tinha acesso à um link para assistir a live dos cantores.

Mas claro, vários links ilegais foram compartilhados nas redes sociais para que mais pessoas fossem assistir e com isso, o nome do show da banda acabou entrando nos assuntos mais comentados do dia no Twitter. O mais legal é que os fãs de Rebelde compartilharam diversos memes e ainda choraram, gritaram, cantaram e dançaram muito com os maiores clássicos da banda.