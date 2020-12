Jennifer Aniston compartilha enfeite natalino e gera polêmica entre os internautas

27/12/2020 | 13:10



Jennifer Aniston compartilhou em suas redes sociais algumas fotos do feriado de Natal e entre algumas publicadas, a atriz resolveu mostrar um de seus enfeites para a sua árvore de Natal.

O enfeite era como se fosse uma plaquinha com a seguinte frase escrita: primeira pandemia. E claro, isso não foi visto com bons olhos pelo público que acabou colocando o nome da protagonista de Friends entre os mais comentados do Twitter.

Eles ficaram divididos entre problematizar o enfeite achando que não havia necessidade aquela escrita e por outro lado, alguns outros fãs comentaram que não estavam vendo problema com o enfeite.

Lembrando que ao longo do ano a atriz usava as suas redes sociais para alertar seus seguidores sobre os perigos do novo coronavírus e em julho ela acabou testando positivo para a doença. Você acha que os fãs problematizaram com o enfeite?