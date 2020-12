Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 13:14



Nesta quinta-feira (24), por volta das 12h15, a Polícia Militar, localizou, na Rodovia Imigrantes, altura do km 27, uma Triumph/Tiger. A motocicleta, subtraída há pouco tempo, estava em área de mata, local conhecido pelo abandono de veículo produtos de roubo. Foi feito contato com o proprietário, elaborada a ocorrência, além da restituição do bem. A ação dos policiais na localização da motocicleta foi tão rápida que a vítima não havia nem efetuado a ligação 190 comunicando o roubo.