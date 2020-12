Do Diário do Grande ABC



25/12/2020 | 11:28



Por volta das 22h desta quinta-feira (24), o vereador eleito em Santo André, Wagner Lima (PT), foi assaltado na cidade. Três carros com criminosos abordaram e bateram no veículo onde estava Lima, na Rua Marco Aurélio, no Jardim Ana Maria. Os assaltantes disparam para o alto e fugiram levando bens do vereador. Nas redes sociais, Wagner Lima, que passa bem, mostrou indignação com a insegurança em Santo André. ‘’Em um momento como o Natal, não haver policiamento preventivo nas ruas de nossa cidade é um prato cheio para ações criminosas como essa que ocorreu comigo. Por sorte sai com vida, contudo a história poderia ter sido outra’’, concluiu o vereador eleito.