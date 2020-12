O que significa Réveillon?

Luís Felipe Soares

A palavra Revéillon tem origem francesa. Trata-se de uma derivação do verbo réveiller, que significa acordar, em tradução para o português. Então, seu uso ficou popular para caracterizar a festa que ocorre na mudança do último dia de um ano para o primeiro dia de uma nova temporada, para simbolizar o despertar de um outro momento.



Segundo o dicionário Houaiss, a primeira atestação do termo na França é de 1531 e a explicação naqueles tempos era de uma ‘pequena refeição feita à noite, com companhia’. O significado moderno parece vir de uma variante posterior, datada de 1750, em que a palavra se referia a festa ou ceia feita depois da missa de meia-noite de Natal ou do Ano-Novo. Na utilização em português, passou a ser utilizada como referência específica às festividades do Ano-Novo, provavelmente em decorrência da afinidade brasileira com certas culturas francesas e com influência de ações ocorridas nas colônias do país europeu no século XIX.



O evento é caracterizado por começar no fim da noite de 31 de dezembro e terminar no início da madrugada de 1° de janeiro, com um jantar de longa duração. Entre os costumes brasileiros para a data estão o uso de roupa na cor branca (em referência à expectativa de uma nova temporada com paz), ‘estouro’ de garrafa de espumante na chegada da meia-noite e algumas superstições, casos de pular sete ondas do mar, comer lentilhas, guardar sementes de uva ou roupas de baixo novas e coloridas. Todas as ‘manias’ têm como objetivo tentar atrair coisas boas para o ciclo que se inicia, sejam elas sobre benefícios para saúde, dinheiro, amor ou outros assuntos.



Talvez o grande símbolo da chegada do novo ano seja a queima de fogos. Com diferentes formas, cores e sons, o item começa a ser lançado ao céu ao fim da contagem regressiva e a celebração dura minutos. Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas festas com fogos de artifício espalhadas pelo Brasil foram canceladas, uma vez que esses eventos costumam reunir milhares de pessoas. A recomendação para evitar a proliferação da Covid-19 é evitar aglomerações, mesmo que seja para comemorar um ciclo que se inicia.

Algumas culturas e religiões celebram a chegada de outro ciclo em momentos diferentes. Os chineses, por exemplo, festejam seu novo ano em fevereiro, com os judeus tendo a passagem de temporada entre setembro e outubro

Consultoria de Thomas Daniel Finbow, professor doutor integrante do departamento de linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (Universidade de São Paulo).