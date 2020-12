S.Caetano paga abono a educadores amanhã

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



22/12/2020 | 00:17



A Prefeitura de São Caetano, chefiada por José Auricchio Júnior (PSDB) anunciou que depositará amanhã a parcela do abono salarial aos profissionais da Educação e demais educadores referente ao mês de outubro.

O benefício segue cronograma estipulado no início do ano e a parcela não coincide com o mês vigente porque o tradicional abono foi aprovado em março pela Câmara e engloba 12 depósitos. Assim, ficam restando as mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro deste ano. O governo tucano cogita pagar a penúltima parcela ainda neste ano e a última, em janeiro.



Ao todo, 3.656 servidores da pasta serão contemplados com o benefício. O Palácio da Cerâmica informou que o pagamento causará impacto na ordem de R$ 2,1 milhões.



Em março, a Câmara são-caetanense deu aval a projeto idealizado pelo governo Auricchio que reedita o abono aos servidores do setor. Diferentemente de anos anteriores, porém, o benefício foi estipulado em 12 parcelas – janeiro a dezembro –, em vez de dez, como era antes. Outra modificação foi o fato de o abono ser estendido a professores lotados na Secretaria de Esportes.



O benefício varia de R$ 250 a R$ 1.000, dependendo do cargo que o servidor ocupa, e da quantidade de aulas ministradas. O teto será destinado a diretores da escola de artes e ofícios da Fundação das Artes; da escola de educação básica Anne Sullivan; da escola de bailado; da escola de idiomas; e da escola de informática.



Têm direito à parcela de R$ 800 os profissionais que atuam como assistente de direção; coordenador da escola de informática; coordenador pedagógico; coordenador de eventos; orientador educacional; coordenadores e assistente da Anne Sullivan; coordenadores da Fundação das Artes, da escola de idiomas e da de informática. Professores do ensinos infantil e fundamental recebem valores que variam de R$ 250 a R$ 800.



Os demais servidores públicos da Educação também recebem. Nesse caso, a parcela é de R$ 400.