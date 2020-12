Acordos do passado cobrados no PT

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/12/2020 | 00:06



A oposição considerada branda feita pelos vereadores do PT no primeiro mandato do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), tem sido pauta de série de reuniões internas do partido. Para muitos, o fato de a bancada petista fechar acordo com vereadores governistas fez com que a legenda partisse para a eleição deste ano em crise de identidade com relação à gestão tucana. Há cobrança por gestos explícitos de distanciamento por parte dos dois vereadores eleitos pela legenda, Eduardo Leite e Wagner Lima. No primeiro biênio, petistas compuseram com o governo na eleição de Almir Cicote (Avante) para presidente da Câmara – Luiz Alberto (PT) e Bete Siraque (PT) estiveram na mesa diretora. No segundo biênio, quando Pedrinho Botaro (PSDB) foi conduzido à presidência, novo acordo desenhado – Bete e Luiz Alberto seguiram na mesa e ganharam a companhia de Alemão Duarte (PT). A pressão é para que Eduardo e Wagner lancem candidatura própria para marcar território. Ou votem contra o candidato governista, que deve ser Pedrinho.

Visita

O vereador eleito Ricardo Alvarez (Psol), de Santo André, visitou o Diário e foi recebido pelo diretor-presidente do jornal, Marcos Bassi. Conversaram sobre o cenário eleitoral da região e acerca do crescimento do Psol.

Reunião

Vereadora eleita pelo DEM em Santo André, Ana Veterinária esteve, nesta semana, no escritório do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL). Os dois têm em comum o trabalho na causa animal. Ambos conversaram sobre ações em conjunto e acerca de emendas que Bruno pode enviar para Santo André com sugestões de Ana. “As duas saúdes, a humana e a animal, caminham juntas”, diz a democrata, que garante que seu mandato não será uníssono em torno dos pets.



Judicialização do afastamento

Novamente afastado da vereança em São Bernardo, Mario de Abreu (PDT) encomendou junto ao seu corpo jurídico ação para apurar se foi legal a conduta da Câmara em afastá-lo do mandato no fim da legislatura para dar posse a Ary de Oliveira (PSDB). A casa deu prosseguimento à mudança antes mesmo de o acórdão do STF (Supremo Tribunal Federal), que decidiu retirá-lo do Legislativo, ser publicado. Ary foi quem levou a informação ao departamento jurídico da Câmara, que efetuou a alteração no quadro parlamentar. Processo formal deve ser movido no começo do ano que vem.



Despedida

Atual secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo, José Carlos Pagliuca já avisou pessoas próximas sobre a chance real de não continuar na pasta a partir do ano que vem. Isso porque é forte o rumor que o prefeito Orlando Morando (PSDB) quer colocar o vereador Pery Cartola (PSDB) no setor. A pasta abraça também atuação da causa animal, área na qual o tucano tem forte ação política.



Luto

O sindicalista Terezinho Martins, secretário-geral do Sindicato dos Borracheiros do Estado de São Paulo, morreu na madrugada de ontem, vítima de Covid-19. O corpo foi cremado ontem pela manhã, no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo.



Diplomas

Os vereadores Vaguinho do Zaíra (PSD), Márcio Araújo (PSD), Samuel Enfermeiro (PSB) e Ricardinho da Enfermagem (PSB), todos de Mauá, receberam os diplomas após derrubarem, na Justiça, a suspensão do ato por integrarem partido que supostamente fez uso de candidaturas laranjas no pleito. Por outro lado, Beto Vidoski (PSDB), vereador eleito em São Caetano, precisou recorrer à Justiça para obter seu diploma. O juízo da 166ª Zona Eleitoral conferiu o diploma a Edison Parra (Podemos).