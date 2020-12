Fornecedores da campanha de Morando

Raphael Rocha



18/12/2020 | 00:01



Em números absolutos, o prefeito reeleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi o candidato que mais recurso utilizou na campanha na cidade. Até ontem, a Justiça Eleitoral computava que o tucano havia investido R$ 4,9 milhões em seu bem-sucedido projeto de reeleição. Na lista de despesas, um fornecedor chama atenção. A W R Doi Marketing e Publicidade Ltda, que tem sede no Centro de São Paulo, recebeu R$ 260 mil para serviço de propaganda da empreitada política do tucano – ficou responsável por criar arte de material impresso. A W R Doi pertence a Wellington Rodrigo Doi, que, por sua vez, detém participação minoritária (5%) em outra empresa de publicidade, a RP Propaganda Ltda, localizada em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana. A RP Propaganda é do empresário Eduardo Rodrigues de Lima, conhecido como Duda, que também é dono de outra firma da área: a Max Offices Propaganda & Marketing. A Max Offices é, desde 2015, uma das companhias que possuem a conta oficial de publicidade da Prefeitura de São Bernardo, gerida por Morando.

BASTIDORES

Contragolpe

A suspensão da diplomação de quatro vereadores de Mauá fez acender uma disputa jurídica que pode tornar sem precedentes na política da cidade. Os prejudicados com a decisão do juízo mauaense devem, nos próximos dias, ingressar com representação contra a chapa do PP, que elegeu Wellington da Saúde, alegando que cinco mulheres candidatas pela sigla podem ser classificadas como ‘laranjas’, apenas para cumprir a cota eleitoral. Bete da Comunidade e Dona Lucila receberam dois votos. Rosângela Senna e Edna Stella, cinco. Todas obtiveram recursos do fundo partidário – no caso, R$ 335 cada uma. Para alguns, números suficientes para comprovar que elas não fizeram campanha para valer.



Montagem do time

O quebra-cabeça para eleição da presidência da Câmara e montagem do secretariado, com objetivo de contemplar suplentes do PSDB, são assuntos que permeiam o pensamento do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Começa a ganhar corpo que Pery Cartola (PSDB) pode ser secretário. Curioso é que, se isso acontecer, Pery pode ser considerado nome da cota do deputado federal Alex Manente (Cidadania), de quem se aproximou nos últimos meses. Alex deve indicar uma figura para compor o secretariado de Morando – o aliado André Sicco lidera a bolsa de apostas – e, o que dizem, teria duas pastas na administração.

Possibilidades

Pery Cartola (PSDB) é favorito para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, que abarca ações da causa animal, área na qual atua há anos. Seu nome foi especulado para Serviços Urbanos ou Transportes, mas são dois setores que tendem a seguir com seus respectivos titulares: Marcelo Lima (PSD), vice-prefeito reeleito, e Delson José Amador, aliado do prefeito Orlando Morando (PSDB) desde os tempos de Dersa – o tucano, à época, era deputado estadual.

Reviravolta

O clima é realmente outro na Câmara de Diadema. Depois de oito anos vendo emenda atrás de emenda ao orçamento municipal rejeitadas pelo plenário da casa, o vereador Josa Queiroz (PT) emplacou alterações na peça orçamentária municipal do próximo ano. O que mudou? O prefeito eleito é do PT – José de Filippi Júnior – e ele é o candidato do petismo à presidência do Legislativo.

Secretariado de Mauá

O que muitos esperavam está perto de se confirmar no governo do prefeito eleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). O ex-deputado federal Helcio Silva (PT) está próximo de ser indicado para ser secretário de Obras. Helcio é considerado o padrinho político de Marcelo dentro do PT.