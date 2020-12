Obituário - 18 de dezembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/12/2020 | 00:01



Nei Souza

(Salvador, Bahia, 14-11-1950 – São Paulo, SP, 14-12-2020)

O jornalista Nei Souza, ex-Diário, deixa nos anais da vida pelo menos duas belas entrevistas gravadas, incontáveis reportagens e uma primeira grande colaboração para a página “Memória” sobre a família do 2º Ginásio Estadual de Santo André (2º GESA) e Colégio Estadual de Santo André (Cesa) – escola que realiza encontros regulares de ex-alunos, funcionários e professores desde a década de 1970.

Em 2016, Nei foi entrevistado pelo jornalista Júlio Abreu na TV do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, recapitulando mais de 35 anos de profissão. Uma das revelações do Nei: a amizade que teve com Ayrton Senna quando o piloto estava em início de carreira.

Em 2018, ao lado do amigo Marco Tomé, Nei participou do programa “Memória na TV”, do Diário, para falar do livro que escreveram sobre os 50 anos da Escola Estadual Visconde de Taunay, da Vila Francisco Matarazzo, em Santo André, fundada no Parque das Nações com o nome de 2º Ginásio Estadual de Santo André.

O contato com a página Memória era mais antigo. Em 2003, Nei nos procurou com lindas fotos da sua escola, divulgando mais um encontro que seria realizado do Gesa (Ginásio) e Cesa (Colégio) desta escola pública que fez e faz história no eixo Parque das Nações/Vila Matarazzo.

O AMIGO

Everaldino Oliveira Souza, o Nei, sempre mencionava que trabalhou no ‘Diário’, conta a amiga Leninha. Depois trabalhou no Diário Popular, em “A Gazeta Esportiva”, sem conta s anos de militância em jornais co “A Voz Operária”, acrescenta Gilson Fernandes.

“Vai fazer multa falta. Por onde ele passava o sorriso do amigo aparecia. Como disse o colega Caetano Viviano, da Tchurma, o Nei era um AMIGO na melhor acepção da palavra”, sintetiza Maria Aparecida Pereira, a Leninha.

Nei Souza era filho de Marieta Ramos Oliveira e José Bispo de Souza. Parte aos 70 anos. Deixa a esposa Marta Regina Calegaro e os filhos Luanda, Leandro, Lucas e Lígia. Seu corpo foi levado e velado no Cemitério São Pedro, do crematório de Vila Alpina.



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 15 de dezembro

Eliza Lopes Garcia dos Santos, 105. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leobina Pereira da Silva, 101. Natural de Maiquinique (Bahia). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

Severina Joaquina da Conceição, 98. Natural de Malta (Paraíba). Residia no Centro de Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Arnaldo Brum dos Santos, 95. Natural de São Luiz Gonzaga (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Geraldina Moreira de Souza, 93. Natural de Lindóia (São Paulo). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Husanobu Kanii, 92. Natural do Japão. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

Ioraso Naito, 92. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adalberto Zolyomi, 90. Natural de Caiuá (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Simon Aguirre Charterina, 90. Natural da Espanha. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Margarida Vicentim Pozzi, 87. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Romero Cintra, 86. Natural de Jacuí (Minas Gerais). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Tereza Andrade de Moura, 82. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Martha Zandonati Vidotti, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria Alves Brito da Silva, 77. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anísio Barbosa, 75. Natural de Dourados (Mato Grosso do Sul). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Operador de ponte rolante. Dia 15, em Santo André. Parque do Grande ABC.

Sônia Valverde Lemos, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Geralcina Pedro de Oliveira, 73. Natural de Cedro (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças de Oliveira, 71. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no bairro Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 15, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Cecília Modesto Penna Basílio, 70. Natural de Caconde (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dentista. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Zilda Franquelino Slavov, 69. Natural de Valinhos (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josina da Silva Souza, 66. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério Municipal de Ubarana (São Paulo).

Edilaine Aparecida do Amaral Teixeira, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enéas Carvalho, 46. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Músico. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida da Silva, 43. Natural de Santa Maria do Cambucá (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Costureira. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Ana Rovari, 87. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 15 de dezembro

Maria de Lourdes Reis, 87. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no Jardim Tijuco, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Celso Buainain, 80. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal.

Nanci Pereira da Silveira, 66. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 14 de dezembro

Josildo Sebastião Florêncio, 51. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 15 de dezembro

Luiza Maria Scarillo, 94. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Centro de Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lidia.

Benedito dos Santos, 93. Natural de Jambeiro (São Paulo). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

José de Aquino Correia, 88. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Nunes França, 86. Natural de Encruzilhada (Bahia). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Osvaldo Pereira de Lacerda, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Joana de Souza, 69. Natural de São Caetano. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Benedito de Paulo, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Hélio João da Silva, 57. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Dagoberto Aparecido dos Santos, 54. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Pablo William Araujo Souza de Oliveira, 20. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, domingo, dia 13 de dezembro

Paulo Fonseca, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Jânio Souza Santos, 49. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, 14 de dezembro

Paulo Sérgio Mororó da Silva, 33. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.