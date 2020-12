Sto.André/Apaba dá adeus ao Paulista com revés em Itu

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 00:01



O Santo André/Apaba deu adeus ao sonho de chegar à final do Campeonato Paulista feminino de basquete. Após um segundo turno do play-off no qual renasceu das cinzas para chegar com chance de avançar à decisão, o time do Grande ABC acabou superado pelo Ituano, por 76 a 63, ontem à noite, no Interior. Com o resultado, a equipe de Itu segue para a decisão, na qual vai encontrar o Campinas, sábado, pelo título do Estadual.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Ituano largou na frente na parcial inicial, abrindo sete pontos de vantagem. Porém, as andreenses reagiram antes do intervalo e diminuíram o prejuízo no placar: 28 a 26.

No segundo tempo, porém, a equipe da casa teve mais eficiência ofensiva e aproveitou o excesso de falhas e faltas de Santo André para ficar confortável na liderança do placar, fechando a partida em 76 a 63. Ainda assim, a cestinha do duelo foi Ariadna, da equipe do Grande ABC, com 27 pontos, contra 22 de Palmira.