Donos de padaria investem R$ 6 mi para abrir hortifrúti em Santo André

Soraia Abreu Pedrozo



17/12/2020 | 00:00



A pandemia do novo coronavírus redirecionou os planos dos donos da tradicional padaria Nova Vitória Régia, situada no bairro Jardim, em Santo André. A ideia original era a de que, em junho, fosse aberta unidade do negócio no bairro Casa Branca, na mesma cidade. Porém, a Covid-19 chegou, permanece até hoje e, portanto, fez com que o tipo de empreendimento escolhido fosse mudado para um hortifrúti.

“Observamos que, com a pandemia e muita gente fazendo home office, diminuiu bastante o movimento na padaria, até por não se poder sentar e fazer refeição no local. Então, seria mais interessante investir em estabelecimento especializado em produtos de qualidade para que essas refeições fossem preparadas em casa, já que o estilo de vida das pessoas mudou”, conta César Queiroz, um dos sete filhos de Dionísio Queiroz, que iniciou a empreitada familiar, e sócio dos negócios.

Foram investidos R$ 6 milhões no Hortifruti Perimetral, que abre as portas hoje. “Esta é uma área que precisava de um negócio desse tipo, não há nada semelhante por aqui. Por isso resolvemos apostar alto”, conta César. A loja conta com 40 colaboradores e ainda há em aberto oito vagas para atuação como atendente e caixa. Interessados devem deixar currículo na unidade.

“Ao escolher os produtos para vender aqui, pensamos em atender diferentes públicos, desde o A até o C. Temos um mix bem diversificado de alimentos, bebidas, itens de higiene, produtos de limpeza e hortifrutigranjeiros”, explica César. “Por exemplo, temos vinhos desde R$ 14,90 até R$ 900. Para todos os bolsos e gostos”, exemplifica.

César, 41 anos, filho mais velho de Dionísio, 62, conta que ele e o pai ainda não desistiram de oferecer também a possibilidade de comer no local. Apenas vão esperar melhorar o cenário de pandemia. “Queremos abrir um restaurante no andar de cima do hortifrúti. Temos banheiros aqui, pois pensamos, inicialmente, na padaria. E temos espaço”, afirma.

A ideia é investir mais R$ 1 milhão para operacionalizar o restaurante. A ideia é que esse plano comece a sair do papel no início do ano que vem.