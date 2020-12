Betto Damasceno abre exposição 'Isolamento Ativo'

Da Redação



O período de quarentena trouxe rendeu às pessoas um turbilhão de sentimentos. Alguns guardam para si o que sentem, já outros, como é o caso do artista plástico Betto Damasceno, transformam a emoção em arte. E o resultado disso pode ser visto no Golden Square Shopping (Avenida Kennedy, 700), em São Bernardo, na galeria que leva seu nome, na exposição Isolamento Ativo, que faz em parceria com o também artista Renê Muniz. A curadoria é de Enock Sacramento.

Nela, podem ser vistas diversás séries, como: Autorretratos, Retratos e Ninguém; Cidadão Caveira, Urbanas, Hip hop, Olhar, Pensamentos, Brisa, Intempereis e outras -tendo como referência o mundo que o rodeia, e suas experiências pessoais.

A entrada é gratuita e permitida durante o horário de funcionamento do shopping.