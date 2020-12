Aos 90 anos de idade, Silvio Santos sente forte impacto por não poder gravar, mas curte quarentena assistindo Netflix

12/12/2020 | 11:11



Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira, completa 90 anos de idade neste sábado, dia 12. E o biógrafo Fernando Morgado, autor do livro Silvio Santos ? A Trajetória do Mito, apontou em entrevista ao jornal Extra que o apresentador está passando por um momento difícil nesta quarentena. A última vez que o dono do SBT pisou em um estúdio de gravação foi em setembro de 2019. Depois, foi viajar para os Estados Unidos, como de costume. Ao retornar para o Brasil em março, pronto para retomar o comando do Programa Silvio Santos, deu de cara com o início da pandemia no país.

- É um impacto enorme para Silvio não poder gravar. Porque, sem dúvida, é o que ele mais gosta de fazer na vida. Imagino que sinta muita falta dessa rotina de gravações que ele cultiva ao longo de todas essas décadas, e de não estar com as colegas de trabalho.

Mesmo assim, o apresentador não se mantém parado. Além de trabalhar bastante dentro de casa, ele também vem consumindo os filmes e séries disponíveis na Netflix.

- Ele vem trabalhando do escritório de sua casa, tem linha direta com a secretária. Qualquer coisa que precisa, ele liga. Além disso, vem se dedicando à leitura, em especial às biografias. Esse ano, ele leu e escreveu a apresentação do livro do Marcondes Gadelha, que foi vice dele na chapa em que concorreu a presidente do Brasil [1989]. E tem assistido muito à Netflix, na expectativa de a vacina chegar para voltar a gravar.

Apesar de ter chegado a uma idade bastante simbólica, Silvio não teria muita pretensão de comemorar o seu aniversário, segundo o autor.

- Ele odeia festas, nunca foi de comemorar. Pelo contrário! Durante muito tempo, mentiu idade. Ele evita, às vezes, até ir a eventos da família, tipo casamento, porque chama mais atenção que a noiva. Com certeza, hoje, vai acontecer algo pequeno, como sempre foi, agora ainda mais por conta da pandemia.

Principalmente nos últimos anos, o Dono do Baú tem chamado a atenção por se envolver em polêmicas e ser acusado de machismo, racismo, assédio, homofobia e outras questões em seu programa.

- Não acho que tenha objetivo de ofender ninguém nem que seja premeditado. Muito menos de provocar burburinho. Silvio faz as coisas praticamente no ao vivo, é pouca edição. Acredito que sejam questões que surgem no momento, analisa o biógrafo.

O escritor também compartilhou algumas curiosidades sobre a vida íntima de Silvio Santos. De acordo com Morgado, o apresentador acorda às 5h30 e dorme às 22h30, religiosamente, todos os dias. Gosta de doces, como sorvete e chocolate, e também adora quindim, sua aposta durante as gravações do Troféu Imprensa na pausa para um lanchinho. No camarim do comunicador, há também uma pequena cozinha, onde ele mesmo gosta de fritar seu bife. Você imaginava isso?