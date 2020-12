12/12/2020 | 11:10



Mari Alexandre encantou os seus seguidores do Instagram ao compartilhar uma nova selfie com o filho Záion, que completou 11 anos de idade em 2020. Na legenda do post, feito na última sexta-feira, dia 11, a atriz lamenta o fato do jovem ter crescido rápido demais.

Meu filho cresceu, já não é mais um bebê e eu sinto que o tempo passou rápido demais, desabafou.

Nos comentários da publicação, diversos internautas se espantaram com a semelhança entre Záion e o pai Fábio Jr..

A cara do papai dele, apontou uma fã.

Clone do pai, impressionou-se uma segunda.

Se parece muito com os irmãos e com o pai, apontou uma outra.

Caracas! Fábio Jr. em pessoa!, declarou um último.