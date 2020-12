Novo presidente do Itaú escolhe comitê executivo de olho em transformação digital

12/12/2020 | 10:30



O próximo presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, que assume o cargo em fevereiro no lugar de Candido Bracher, já anunciou o seu comitê executivo, que terá à frente a missão de posicionar o maior banco privado da América Latina no processo de transformação digital. Em comunicado interno, Maluhy diz que a nova configuração tem "como objetivo central aproximar ainda mais o Comitê Executivo dos negócios e, assim, simplificar a operação e modelo de gestão, possibilitando maior autonomia e rapidez na tomada de decisão". Nessa configuração sai a figura do "vice-presidente".

Maluhy diz, ainda no comunicado, que o grupo terá o trabalho de liderar as transformações necessárias para a "rápida evolução nas frentes de satisfação dos clientes, cultura digital, experiência dos colaboradores, crescimento e geração de resultados sustentáveis".

O racional por trás é de deixar o banco, que possui R$ 2 trilhões de ativos, mais leve e simplificar a operação, possibilitando maior autonomia e rapidez na tomada de decisão.

Maluhy, apontado ao posto mais alto no banco no mês passado, teve liberdade para a formação de seu comitê, o que foi possível após a saída de dois executivos longevos de casa: Márcio Schettini, no cargo diretor-geral de varejo e Caio Ibrahim David, no comando do atacado. Ambos deixam o banco na virada do ano, quando o novo comitê assume. Os cargos ocupados por eles deixam de existir nessa nova configuração. Já Bracher passará o bastão a Maluhy em fevereiro, após a divulgação do resultado anual da instituição.

O Comitê também cresceu e passou agora para doze cadeiras. No grupo sênior estão Alexandre Zancani, que será o responsável pelas áreas de Veículos, Crédito Imobiliário e Consórcio; André Rodrigues ficará à frente do Banco de Varejo; Marcos Magalhães irá ajudar na transição das áreas de crédito (pessoas físicas e empresas). Já André Sapoznik, que comandava a área de tecnologia e que já estava no comitê executivo, será o responsável pela nova área de Pagamentos. Ele continuará no comando das áreas de Operações e Atendimento e passará a incorporar a área de Marketing do banco.

Carlos Constantini será responsável pela área de gestão de fortunas, englobando as áreas de Asset Management. Flávio Souza ficará à frente do Itaú BBA. André Gailey passará a coordenar as operações do Cone Sul; Alexsandro Broedel será o diretor financeiro do banco, ocupando o lugar que era de Maluhy. Leila Mello será a responsável pelas áreas do Jurídico, Ouvidoria, Comunicação Institucional, Sustentabilidade e Relações Governamentais, substituindo Claudia Politanski, que também está deixando o banco. Leila seguirá como única representante feminina do grupo. Matias Granata será o responsável pela área de Riscos de Mercado. Ricardo Guerra ficará com a área de Tecnologia e Sérgio Fajerman, com Pessoas.

Uma nova área criada por Maluhy, que englobará Tesouraria, ainda aguarda o indicado.