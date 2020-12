12/12/2020 | 10:10



A astróloga Zora Yonara, que tinha mais de 60 anos de carreira, morreu no dia 11 de dezembro aos 91 anos de idade.

Segundo informações do jornal Extra, a radialista estava internada há dez dias no Hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio do Rio de Janeiro, com um problema nos pulmões. A causa da morte foi divulgada como pneumonia aguda, e a possibilidade dela ter testado positivo para a Covid-19 foi descartada.

A astróloga, que também sofria de Mal de Alzheimer, ficou popular ao participar do programa de rádio Show do Antonio Carlos.