08/12/2020 | 08:10



Clint Eastwood, que completou 90 anos em 2020, ganha homenagem do canal Space, que exibirá na quarta, 9, maratona com seus filmes.

Atuante e nome de peso em Hollywood, o ator, diretor e produtor tem em sua trajetória mais de 70 filmes.

O especial começa, às 19h, com Poder Absoluto (1997 ), seguido, às 21h20, por Rota Suicida (1977), às 23h25, Rookie - Um Profissional do Perigo (1990) e encerrando, à 1h40, com Impacto Fulminante (1983).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.