Marcos Mion se inspira em Pedro Bial em discurso e compartilha nas redes sociais

06/12/2020 | 14:11



Se você está acompanhando A Fazenda 12 já deve ter percebido o quanto Marcos Mion anda inovando e se inspirando em diversas frases de impacto para fazer os seus discursos de eliminação do reality rural.

E na última quinta-feira, dia 3, quando Jake foi eliminada não foi diferente. O apresentador tinha comentado ao vivo que a sua inspiração para o discurso da semana teria sido em Pedro Bial, que comandou por anos o Big Brother Brasil.

Dias depois, Marcos Mion fez uma belíssima edição do vídeo colocando trechos em que ele aparece e do mesmo texto em que Bial fez no BBB e na legenda da publicação deixou claro que essa era uma homenagem merecida à Pedro Bial.

A citação da semana foi uma homenagem merecida. Pedro, aquele que já esteve aqui antes de nós, Bial é uma inspiração e enorme responsável pelo respeito que o gênero reality show ganhou ao longo do tempo. Outro dia fui surpreendido por um elogio público vindo dele e não pude deixar de passar por cima de qualquer barreira que existe entre emissoras concorrentes para prestar essa homenagem. Obrigado, Bial!