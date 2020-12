Água Santa recebe a Lusa na tentativa de largar na frente

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 07:00



O Água Santa terá dois difíceis desafios pelas quartas de final da Copa Paulista. Hoje e quarta-feira, o Netuno encara a Portuguesa, dona da melhor campanha na competição até aqui. O primeiro embate será às 15h de hoje, no Estádio do Inamar, quando o time de Diadema tentará usar o fator casa para adquirir alguma vantagem para o segundo encontro, no Canindé.

As equipes já se enfrentaram pela primeira fase da competição. Na Capital, vitória da Portuguesa, por 3 a 1. Já na partida no mesmo palco de hoje, empate por 0 a 0. Para derrotar a Lusa pela primeira vez no torneio, o técnico Sérgio Guedes aposta no embalo e na personalidade que o time apresentou em Novo Horizonte para despachar o Novorizontino com placar imponente: 3 a 0.

A única possível baixa do Água Santa é o zagueiro João Paulo, que deixou o jogo passado ainda no primeiro tempo por lesão. Robson deve substituí-lo.