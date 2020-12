Obituário - 6 de dezembro de 2020

Ademir Medici



06/12/2020 | 07:00



Claudio Prieto

(São Caetano, 29-3-1942 – 2-12-2020)

O empresário Claudio Prieto viveu São Caetano por inteiro. Brincou nas ruas ainda de terra batida do bairro Monte Alegre. Estudou na cidade. Aqui constituiu família. Trabalhou e se dedicou de corpo e alma à vida comunitária.

Foi conselheiro da Fundação Pró-Memória. Desde 1976 era sócio do Lions Clube Barcelona, ocupando sua presidência em três mandatos, mais os cargos de vice-governador do Distrito Presidente e diretor social. Presidiu o Nucame (Núcleo de Capacitação de Menor Wilson Prieto) por quatro anos seguidos.

Profissionalmente, foi empresário no ramo de embalagens para exportações, mantendo a Marcenaria São Caetano, no bairro São José, encerrando atividades nos anos 90. Ultimamente foi proprietário do “Espacio Prieto”, ao lado dos filhos.

Nas festas italianas do bairro Fundação, era um dos mais atuantes, agitando literalmente a barraca do Lions. Agora, a partida.

Claudio Prieto era filho de Anastácio Prieto Sposito e Maria Sanches Prieto. Parte aos 78 anos. Deixa a esposa Janete Mendes Prieto, os filhos Reginaldo, Rogério e Renata, e os netos Eric, Victor e Amanda. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 3 de dezembro

Ruth Maria Pinto, 79. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Jardim Guilhermina, em Santo André. Dia 3, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Cecílio da Silva, 78. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Sônia Maria dos Santos Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Trianon, em Taboão da Serra (São Paulo). Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Taboão da Serra (São Paulo).

José Luiz da Cruz, 57. Natural de Santa Rita de Minas (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Autônomo. Dia 3, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Borges dos Santos, 33. Natural de Diadema. Residia na Vila Linda, em Santo André. Analista de sistemas. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, sexta-feira, dia 4 de dezembro

Janina Tartikr, 89. Natural da Polônia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Jardim da Colina.

Glaucia de Menezes Schorr, 86. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Luiza Branco, 83. Natural de Mauá. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião de Carvalho, 83. Natural de Santa Rosa do Viterbo (São Paulo). Residia no bairro da Água Fria, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Luiza Consoline Knuivers, 82. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sergio Rozani, 78. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Sebastião de Souza, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Otavio Ioppe Filho, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pintor. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias Borges de Oliveira, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Peracio Galdino Marques, 64. Natural de Brejinho (Pernambuco). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Lea Aparecida Guerra Deco, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Autônoma. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tatiane Filassi, 35. Natural de Santo André. Residia n Jardim Marajoara II, em Santo André. Atendente. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diego Souza da Silva, 30. Natural de São Caetano. Residia no Recreio da Borda do Campo, Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Francisco de Moraes, 30. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Parque Andreense, em Sant André. Operador de telemarketing. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Matheus de Paula de Sousa, 6. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Felicidade, em São Paulo, Capital. Menor. Dia 4, em Santo André. Cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, 2 de dezembro

Akiko Miyagawa, 92. Natural do Japão. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Planalto.

Maria Aparecida Ribon, 73. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia em Osasco (São Paulo). Dia 2, em São Bernardo. Cemitério não informado.



São Bernardo, quinta-feira, 3 de dezembro

Maria Antonia de Jesus, 106. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Alves Bezerra, 81. Natural de Saboeiro (Ceará). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Manoel Garcia Venturini, 73. Natural de Bilac (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Anita Bezerra da Silva, 72. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Hermelindo Casarini Filho, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Rui Manoel Cordeiro da Silva, 69. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Valter Sanches, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Sérgio Machado da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Helena Francisco de Moraes, 97. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 4, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 2 de dezembro

José Cassimiro de Sousa, 82. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Vale da Paz.

Carmelinda Rodrigues da Conceição, 70. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, quinta-feira, dia 3 de dezembro

Amália Zanatta Bandeira, 93. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

João Mariano Pinheiro, 71. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

José Raimundo Feitsa e Silva, 69. Natural de Umari (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

João Moreira Teixeira, 66. Natural de Trairi (Ceará). Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Diadema. Cemitério São Luiz, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Maria do Carmo Gobetti, 57. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal.

Edvaldo Caetano do Nascimento, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 4 de dezembro

Tereza Maria de Jesus Silva, 82. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Paulo Fidelis da Silva, 66. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Jana Darc’Aparecida da Cunha, 65. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Ana Sofia, em Diadema. Vale da Paz.

Antonio Santiago da Silva, 59. Natural de Ipiaú (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 1º de dezembro

Manuel Medeiros de Sousa, 83. Natural de Ipueiras (Ceará). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 2 de dezembro

João Mariano dos Santos, 82. Natural de Novo Lino (Alagoas). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Isabel Nunes de Oliveira, 81. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 2, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Graça Pereira, 70. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 3 de dezembro

Maria Araujo de Oliveira, 84. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 3. Memorial Planalto.

Joana Santina da Conceição, 81. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Alberto Santos Dias, 65. Natural de Crato (Ceará). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Ademir Feitosa, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.