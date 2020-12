Rodovia dos Imigrantes apresenta congestionamento no sentido Litoral

Do Diário do Grande ABC



05/12/2020 | 13:25



De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a Rodovia dos Imigrantes registra congestionamento para quem desce rumo ao Litoral Paulista. O excesso de veículos atrapalha o tráfego do km 49 ao km 53. Já a Via Anchieta.

Já a Via Anchieta não apresenta problemas. As outras rodovias que compõem o SAI têm movimento tranquilo.



Devido à neblina e, consequentemente, visibilidade prejudicada, a interligação planalto segue bloqueada no sentido Capital. Com isso, os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Via Anchieta.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista Sul da Anchieta e pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas Norte das duas rodovias.