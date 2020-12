Ramalhão e Azulão podem dividir grupo do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/12/2020



A FPF (Federação Paulista de Futebol) marcou para terça-feira da semana que vem a reunião que definirá os grupos do Paulistão 2021, que começará em fevereiro e terá Santo André e São Caetano como representantes do Grande ABC. Inclusive, os rivais poderão estar na mesma chave – o que significa que não se enfrentariam na primeira fase, somente em caso de ambos avançarem às quartas de final ou em possível encontro pelo Troféu do Interior. Isso porque integram potes diferentes, determinados pelas classificações dos 16 times na edição de 2020. Ou seja, o quadrifinalista Ramalhão estará no pote 2 (junto de Mirassol, Ponte Preta e Red Bull Bragantino), enquanto o recém-promovido Azulão, campeão da A-2, integrará o pote 4 (ao lado de Ituano, Botafogo e São Bento).

O sorteio, que será em formato virtual, por videoconferência, a partir das 12h15 (logo após a reunião do conselho técnico que tratará do regulamento), selecionará uma equipe de cada pote para formar quatro grupos. Atual campeão, o Palmeiras está no pote 1 com Corinthians, São Paulo e Santos. Já o pote 3 conta com Novorizontino, Guarani, Ferroviária e Inter de Limeira.

Na opinião do presidente do Santo André, Sidney Riquetto, é “muito difícil prever um grupo fácil”, mas apontou como vantagem estar no pote 2 por evitar que “Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Mirassol disputem a classificação conosco. São, teoricamente, adversários mais difíceis na briga por duas vagas”. O mandatário andreense ainda lembra que em 2020 o Ramalhão estava no pote 4 e se classificou em segundo lugar na chave do Palmeiras, após liderar grande parte da competição pré-pandemia.

Presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza acenou positivamente com essa possibilidade de os vizinhos integrarem o mesmo grupo, mas não se aprofundou no assunto. Ele aproveitou para falar sobre a reportagem do Diário sobre a negociação para que o Azulão faça pré-temporada na Turquia e disse que a situação “não existe”. O Santo André, por sua vez, está tratando para novamente utilizar a cidade mineira de Jacutinga para o período preparatório.