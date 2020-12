Após revelar câncer no útero, Fátima Bernardes recebe apoio da esposa de William Bonner: Essa vitória já é sua! Eu creio

04/12/2020 | 09:10



Depois de revelar que se afastaria do Encontro para tratar de um câncer no útero, Fátima Bernardes tem recebido diversas mensagens de apoio e homenagens de amigos e fãs. Uma dessas mensagens, no entanto, chamou a atenção dos internautas: a de Natasha Dantas, atual esposa de William Bonner.

Na publicação que Fátima fez em seu Instagram para revelar a condição de saúde descoberta, Natasha - que se casou com o âncora do Jornal Nacional em 2018, apenas dois anos depois que ele se divorciou da apresentadora do Encontro, em 2016 - escreveu um comentário de fé e apoio, desejando a recuperação da jornalista:

Deus é contigo! Maior força não há! Sua família, amigos e todos que te amam também. Essa vitória já é sua! Eu creio.

Outra celebridade que homenageou Fátima Bernardes recentemente foi Bráulio Bessa, um dos parceiros do Encontro. Na última quinta-feira, dia 3, o poeta participou de uma live com a apresentadora através do Instagram, e emocionou ao recitar um poema para ela:

- Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se, um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente.

Fátima, é claro, ficou emocionada com a homenagem do amigo:

- Difícil! Deixa eu beber uma água. Lindo!

Durante a ausência de Fátima no Encontro, o programa fica a cargo de Patrícia Poeta.