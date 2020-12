Editora do Diário é premiada como a melhor do Grande ABC

Yara Ferraz



04/12/2020 | 00:48



O Prêmio ABC da Comunicação, que teve a sua oitava edição ontem, escolheu a editora de Economia do Diário, Soraia Abreu Pedrozo, como a melhor profissional de jornalismo da região.

“O jornalismo é profissão muito árdua, que requer dedicação extrema, na qual nem sempre se colhem os louros desse esforço de forma imediata. Por isso temos de ser gratos pela oportunidade de se trabalhar com o que gosta, com o que se faz por paixão. Quando conseguimos ajudar alguém ou revelar algo importante na nossa região, quando fonte ou leitor agradecem pela reportagem. Me sinto feliz por poder exercer esse ofício diariamente, ainda mais no jornal impresso. E me sinto honrada por ter tudo isso coroado com esse prêmio”, disse Soraia, que é formada pela Universidade Metodista de São Paulo em 2005 e está no Diário desde 2008.