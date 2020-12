Claudinho na mira do tucanato regional

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/12/2020 | 00:40



As articulações em busca de consolidação de força regional começaram pós-eleição. Uma delas envolve o prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos). Nesta semana, lideranças regionais do tucanato foram para a cidade para conversar com o político. Claudinho foi vereador por três mandatos pelo PT, tem toda aquela história de ser xodó do ex-presidente Lula, mas ele venceu a corrida eleitoral no município fora da legenda – e também com suporte do PSDB. A ideia é filiar Claudinho no PSDB e, assim, manter a hegemonia tucana no Grande ABC. Tudo para, de alguma maneira, impedir o avanço do petismo, que conquistou as prefeituras de Diadema, com José de Filippi Júnior, e de Mauá, com Marcelo Oliveira.

Visita

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) visitou ontem a sede do Diário e foi recebido pelo diretor superintendente do jornal, Marcos Bassi. Além do cenário político regional, os dois conversaram sobre o projeto do parlamentar para efetivar o cumprimento de pena após condenação em segunda instância.

Vizinho

Secretário na gestão de Carlos Grana (PT) em Santo André, Arlindo José de Lima tem sido visto com frequência no escritório político do prefeito eleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), fato que tem feito surgir especulações sobre a chance de Arlindo trabalhar na gestão do correligionário vizinho.



Resposta

Vereador reeleito de Santo André e ex-secretário de Esportes, Marcelo Chehade (PSDB) comentou a entrevista dada pelo correligionário Professor Jobert Minhoca, que admitiu vontade de ser candidato a deputado federal e projetou dobrada com a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra. Ele disse que, enquanto alguns pensam já em 2022, seu foco é 2021, já que é um dos voluntários da vacina da Coronavac, no Instituto Butantan.



Processo seletivo

A única vereadora eleita pelo Partido Novo no Grande ABC nesta eleição, Thai Spinello, de São Caetano, abriu processo seletivo para ocupar vagas em seu gabinete. Até mesmo edital com regras foi registrado para definição dos nomes que auxiliarão a parlamentar eleita em seu mandato. Três cargos estão na concorrência, com salário que varia de R$ 14.795,64 a R$ 16.343,79.

Volpi – 1

O prefeito eleito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), permanece no Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, com quadro de Covid-19. Segundo a equipe médica que cuida do político, ele “está evoluindo com significativa melhora clínica, passa bem, está respirando espontaneamente com suporte de oxigênio e permanece sob observação”. Não há estimativa de alta.

Volpi – 2

No Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, o prefeito eleito da cidade, Clóvis Volpi (PL), foi apresentado à Netflix, plataforma digital com filmes e séries à disposição. O vereador eleito Guto Volpi (PL) mostrou a ferramenta ao pai, que está maravilhado. Está debruçado em filmes e séries sobre guerras, seu hobby. Pelas redes sociais, eleitores têm sugerido outras obras ao político.