A queda de Laurito. E lá vêm os prefeitos de fora...

ESTADO NOVO.

ESTADO DE GUERRA...

Trens militares passavam no vaivém incessante. Comandos militares eram substituídos. O padrão de vida subia. O comércio ilegítimo virava norma. Estimulava-se o jogo de bolsa em todos os mercados de valores. O quadro, pintado pelo advogado andreense Generoso Alves de Siqueira, era vivido pela Nação em 1937.

Queima de café em São Caetano

Décio Leite, um novo prefeito

São Bernardo vira Santo André

161 – Em São Caetano, a região via o café colhido no Interior e endereçado a Santos sendo queimado, saída encontrada pelo Departamento Nacional de Café para valorizar o produto. A população queixava-se da fumaça provocada pela queima do café. E ai de quem se atrevesse a apanhar algumas gramas do produto para consumo próprio.

162 – O município de São Bernardo se posicionava em quinto lugar entre os municípios paulistas. No licenciamento de veículos apenas perdia para Santos e Campinas, além da Capital. Viajar do Grande ABC para Santos apenas era possível com a apresentação do chamado ‘salvo-conduto’.

163 – Cai o prefeito Felício Laurito, assume em seu lugar o advogado Décio de Toledo Leite, redator do semanário <CF160>O São Bernardo</CF>, que assumiu em 9 de julho de 1938.

164 – Décio de Toledo Leite tinha escritório em São Paulo, à Rua Quinze de Novembro, e punha anúncio de sua banca na imprensa local. Logo em seguida muda para Santo André: vai morar no bairro Jardim, à Rua Padre Anchieta.

165 – O novo prefeito ficaria 14 meses no cargo. O principal fato de seu governo foi a transferência da sede do município da Vila de São Bernardo para a Estação de Santo André (e por decreto, o de número 9.775, de 30 de novembro de 1938, que obedeceu o decreto federal de número 311).

166 – A partir de 1º de janeiro de 1939, o município, com abrangência sobre todo o Grande ABC, passou a se chamar Santo André.

167 – Foi um governo de muitos planos, projetos e farta publicidade. Décio de Toledo Leite participava ativamente das atividades sociais e tinha o apoio do jornal O Imparcial, detentor de contrato para publicação dos atos oficiais. Na oposição, outro semanário, O São Bernardo. Lembrando: não havia Poder Legislativo.

168 – São Bernardo, sede, foi rebaixado a distrito; São Caetano, à 2ª Zona do distrito de Santo André. Agora quem manda é Santo André. Tudo isso gerava comentários e murmurinhos, com suas facções políticas abafadas pela ditadura.

169 – Para Santo André, uma vitória da classe política; para São Bernardo e São Caetano, uma rasteira. Ao completar seu primeiro ano de governo, Décio de Toledo Leite edita e distribui um relatório de muitas páginas, ilustrado, guardado por muitos, inclusive por familiares do antigo prefeito, que foi exonerado em 22 de setembro de 1939.

170 – Vibrou a oposição. Uma quadrinha é publicada – “O leite já foi perfeito, em tempos analisado... Hoje não é mais leite puro, é todo ‘farsificado’”... No lugar de Décio Leite é nomeado o delegado de polícia Armando Ferreira da Rosa. Adhemar de Barros destitui e nomeia.

Diário há meio século

Sexta-feira, 4 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1401

Manchete – Sequestradores libertam Cross

Montreal (UP, 1). O diplomata britânico James Richard Cross foi libertado por seus sequestradores após quase dois meses de cativeiro.

Comércio – Inaugurado o Supermercado Pão de Açúcar, em Rudge Ramos, à Praça São João Batista, 4, onde funcionava o Cine Boreal. É a 63ª loja da rede. Na gerência, Antonio Dias.

Educação – O governador Abreu Sodré assina decreto que dá o nome de João Firmino Correia de Araujo ao Grupo Escolar do Jardim Lavínia, em São Bernardo.

Em 4 de dezembro de...

1915 – Tramita no Congresso do Estado o projeto que cria mais uma escola mista na estação do Rio Grande, hoje município de Rio Grande da Serra.

1916 – Criado o distrito de paz de São Caetano, pertencente ao município de São Bernardo.

1920 – Encerra-se a exposição de pintura da jovem Anita Malfatti, no Centro de São Paulo – uma grande artista que na velhice mudaria para a Vila Conceição, em Diadema.

1955 – O São Bento, de São Caetano, continuava mal na divisão principal do futebol paulista: perdia por 2 a 0 do Taubaté, em casa.

Pela Segunda Divisão, o Corinthians de Santo André voltava a perder: 3 a 0 para o Juventus, na Rua Javari.

1985 – Bradesco inaugura sistema instantâneo na agência Pauliceia, em São Bernardo: depósitos, saques e pagamentos de contas imediatos com a introdução do cartão magnético.

Moinhos entram em greve; parados os três de Santo André: São Jorge, Fanucchi e Santo André; e o Moinho Santa Clara, de São Caetano.

EC Santo André tem novo presidente: é o retorno de Breno Gonçalves ao clube.

