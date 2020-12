No sufoco, Tigre faz gol no fim e avança para as quartas de final

Dérek Bittencourt



03/12/2020 | 00:01



O São Bernardo FC passou por apuros, mas, literalmente no fim das contas, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Paulista ao vencer a Ponte Preta, por 1 a 0 (o adversário será definido hoje). Após empate por 1 a 1 em Campinas, quem vencesse avançaria e, até aquele instante, a igualdade levaria a definição às penalidades. Entretanto, depois de muito martelar, em escanteio cobrado da direita por Thiago Primão, o zagueiro Ferreira apareceu no meio da área para cabecear firme, sem chances para o goleiro Romário.

“A gente não espera passar por um sufoco desse e fazer gol no último minuto, mas estava preparado para jogo difícil. Muita gente fala que o time da Ponte (Preta) é de moleque, mas é bom, qualificado, dá trabalho. Se a gente entra de qualquer jeito, passa vergonha, então eles valorizaram nossa vitória. E o que vale é que estamos classificados”, destacou o auxiliar-técnico Sérgio Ricardo.