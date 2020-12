Sindserv realiza manifestação em frente à Prefeitura de São Bernardo

Daniel Tossato



03/12/2020 | 02:49



O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo organizou manifestação em frente ao prédio da Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), exigindo que a administração reveja o recolhimento de 14% da alíquota dos salários da categoria para manter o SBCPrev, a Previdência local.

Conforme o diretor e presidente eleito do Sindserv, Dinailton Cerqueira, a ideia da categoria é realizar atos todas as quartas-feiras, dias de sessão na Câmara, até que alguém do governo receba comissão do sindicato para que as demandas sejam debatidas. A alíquota anterior era de 11%. “Mais uma vez fizemos uma manifestação para chamar a atenção do Executivo. Queremos que o prefeito nos atenda”, declarou Cerqueira, que encerrou greve de fome após sugestão de colegas do sindicato, mesmo sem ser recebido pelo tucano.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Bernardo declarou que foi registrada manifestação pacífica por parte do Sindserv, mas que nenhum pedido oficial de diálogo com o Executivo foi demandado pelos manifestantes.