Santo André não se encaixa e perde para Araraquara

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/12/2020 | 00:01



O Santo André/Apaba fez aquela que pode ter sido sua pior apresentação no Paulista feminino de basquete, ontem à noite, no ginásio do parque Celso Daniel, e acabou atropelado pelo Sesi Araraquara por impiedosos 68 a 46, em duelo válido pelos play-offs finais do torneio, pelos quais já havia perdido para Campinas. Agora, as andreenses terão pela frente dois jogos contra o Ituano que serão determinantes – a equipe de Itu também perdeu as duas nesta fase.

No confronto de ontem, pareceu que Santo André não entrou em quadra, apresentando muitos erros na defesa e no ataque. Tanto que, no intervalo, as visitantes já venciam por 36 a 20 (as andreenses marcaram apenas cinco pontos na segunda parcial). No terceiro período, a desvantagem cresceu para 26 pontos, sendo ligeiramente diminuída apenas na última parcial, ainda assim terminando em 68 a 46.

Em processo de recuperação, a ala andreense Ariadna jogou no sacrifício e, mesmo sem atuar o tempo todo, terminou como cestinha do encontro, com 13 pontos.