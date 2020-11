Cantor Leonardo faz teste de coronavírus, mas descobre outra doença

30/11/2020 | 10:11



No último sábado, dia 28, Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, realizou em Goiânia o Chá de Bebê ao lado da amada, Virginia Fonseca, e fez todos os convidados passarem por testes de coronavírus. Na manhã daquele dia, porém, Leonardo estava sentindo febre e dores no corpo e logo foi ao hospital para saber se estava com Covid-19.

Ao fazer exames, o sertanejo descobriu que, na verdade, estava com dengue, segundo informações da colunista Keila Jimenez:

Testei positivo para a dengue hoje cedo [sábado]. Muita dor no corpo, as juntas dando pontadas, febre - é o que estou sentindo nesse momento, disse nas redes sociais.

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, disse que os sintomas surgiram na terça-feira, dia 24. Ele sentiu febre alta, dor no corpo, mas o exame de coronavírus deu negativo. O cantor agora segue em repouso absoluto.