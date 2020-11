Ramires explica rescisão de contrato com o Palmeiras: 'Motivações pessoais'

28/11/2020 | 13:45



Ramires falou sobre a decisão de rescindir seu contrato com o Palmeiras, rompido em comum acordo, segundo as duas partes. O jogador, de 33 anos, não deu detalhes, mas afirmou que o rompimento do vínculo, que iria até 2023, se deu por questões pessoais. Ele vinha sendo muito criticado por parte da torcida, mas havia recebido elogios do técnico Abel Ferreira.

"Como a maioria de vocês já deve saber, decidimos, eu e a direção do Palmeiras, que seria bom para ambas as partes a finalização do meu vínculo com o clube, o que aconteceu da forma mais amigável e tranquila possível. Minhas motivações são pessoais e relacionadas com situações que prefiro não expor nesse momento", afirmou o meio-campista em suas redes sociais, sem apontar quais seriam as razões específicas.

Contratado em julho de 2019, Ramires nunca conseguiu repetir no Palmeiras as atuações dos tempos de Cruzeiro e Chelsea que o levaram a disputar duas Copas do Mundo pela seleção brasileira. Ele sofreu com problemas físicos e já não exibia mais a mesma explosão e velocidade que o ajudavam a chegar ao ataque.

A paciência dos torcedores com Ramires se esgotou quando o jogador foi flagrado em uma festa sem máscara há duas semanas, em um momento em que a equipe havia revalado os primeiros casos de covid-19 que atingiu quase todo o elenco. Na ocasião, ele foi multado pela diretoria, mas não foi afastado do grupo.

Pelo contrário, passou a receber mais oportunidades e, com os inúmeros desfalques, atuou nos últimos quatro jogos sob o comando de Abel Ferreira. O treinador, inclusive, enalteceu o jogador após a vitória por 3 a 1 sobre o Delfín, no Equador, e afirmou que o "patinho cisne iria virar cisne". O atleta agradeceu os elogios do português e também se mostrou grato ao clube.

"Estou aqui apenas para agradecer ao Palmeiras, a toda direção, pela maneira profissional e correta que me tratou, e aos meus companheiros, pela amizade, carinho e respeito. Não poderia deixar de expor nesse momento a minha gratidão especial ao treinador Abel Ferreira por tudo que ele fez por mim no breve período em que estivemos juntos. Obrigado por me possibilitar mostrar que com sequência e confiança eu posso acrescentar onde quer que eu jogue no futuro", escreveu o atleta, que se despede com o título do Campeonato Paulista e apenas um gol marcado em 45 jogos.

O meio-campista também era querido pelo elenco, tanto que vários jogadores, como Zé Rafael, Felipe Melo, Raphael Veiga, Renan e Lucas Esteves, e atletas que já não estão mais na equipe, casos de Dudu, Diogo Barbosa e Deyverson, deixaram comentários positivos em sua publicação no Instagram sobre a rescisão do vínculo.

"Você serviu de exemplo para muitos de nós a cada dia, com sua humildade, carisma e profissionalismo! Excelente profissional e grandíssima pessoa, desejo muito sucesso na sua nova caminhada e independente de onde seja estarei na torcida", observou Zé Rafael.

O Palmeiras vai economizar um valor alto com a saída de Ramires, já que o volante tinha um dos maiores salários do elenco e seu contrato só terminaria em 2023. É possível que mais um jogador das categorias de base seja promovido ao time principal para ser opção para o setor, que já conta com Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo.