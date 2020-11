Santo André inicia hoje Operação Fim de Ano

Do dgabc.com.br



27/11/2020 | 12:48



Visando melhorar as condições de circulação para veículos e pedestres em toda região central nas semanas que antecedem o Natal, Santo André inicia nesta sexta-feira (27) a Operação Fim de Ano.

Coordenado pelo DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) do município, a ação, que contará com o monitoramento por agentes de trânsito e câmeras, reprogramação semafórica e reforço da sinalização horizontal e vertical, seguirá até o dia 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 7h às 20h.



A CMT (Central de Monitoramento de Tráfego) do DET, localizada no COI (Centro de Operações Integradas), da Prefeitura, vai gerar as imagens dos principais pontos da região central e contará com a atuação de agentes de trânsito que vão realizar ação especial de orientação e organização do tráfego nos trechos de maior movimento. A área de abrangência da Operação Fim de Ano inclui as avenidas Queirós dos Santos e Quinze de Novembro, Santos Dumont, José Caballero e as ruas Itambé, General Glicério, Figueiras e Cel. Alfredo Flaquer.



Os agentes do DET serão destacados para atuar ainda em pontos fixos, no cruzamento da avenida Bernardino de Campos com General Glicério e com as ruas Dr. Carlos de Campos e Campos Sales. A avenida Quinze de Novembro será monitorada também no cruzamento com a rua General Glicério e na baia de embarque e desembarque da rua Itambé, em frente à estação da CPTM Prefeito Celso Daniel.



Os agentes também farão monitoramento de rotas fixas com motos percorrendo as áreas de abrangência da região central e que compreende ainda as ruas Itambé, Cel. Oliveira Lima, General Glicério, Bernardino de Campos, Monte Casseros, Álvares de Azevedo, e as avenidas Queirós dos Santos e Ramiro Colleoni. Outras regiões comerciais com demanda de vistoria serão contempladas, como as áreas comercias da Vila Luzita, do bairro Santa Terezinha, na rua Carijós, avenida Martim Francisco, no entorno dos shoppings, no Parque das Nações e na Vila Pires.



O DET disponibiliza um telefone para que os motoristas solicitem e informem sobre a necessidade de apoio pelo 0800-7703194. Além do destacamento dos agentes de trânsito, bem como o monitoramento por câmeras da CMT, serão feitas adequações na sinalização horizontal e vertical, reprogramação semafórica para otimização dos tempos de verde, de acordo com o aumento de demanda do período. Essa medida será executada na avenida Quinze de Novembro com a rua General Glicério e avenida Portugal com a avenida José Caballero, além da rua Prefeito Justino Paixão com a rua Dona Elisa Flaquer e rua Delfim Moreira.



Para garantir a fluidez no tráfego e não permitir o represamento de veículos, o DET fará ainda a restrição do estacionamento no lado direto na rua Monte Casseros aos sábados, e nas ruas Presidente Carlos de Campos e Campos Sales, entre a avenida Quinze de Novembro e o calçadão da rua Coronel Oliveira Lima.