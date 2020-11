Em festival, Anitta surpreende ao fazer cover de Manu Gavassi e aparece sem querer falando sacanagem

27/11/2020 | 10:10



Na noite da última quinta-feira, dia 26, aconteceu o festival Black das Blacks! Dentre as diversas atrações estava Anitta que, além de apresentar as canções Bang, Deixa Ele Sofrer, Sim ou Não, Paradinha, Tá com o Papato e Vai Malandra, também fez um cover surpreendente de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, canção de Manu Gavassi. Vale citar que na época do BBB20, surgiram rumores de que ambas não se davam bem, algo que se estendeu por alguns meses.

A parceria de Anitta trouxe ainda Gloria Groove que está na canção original, mas algo chamou ainda mais a atenção dos fãs: Anitta mudou, mesmo que discretamente, um trecho da música de Manu. Ao invés de falar: Meu estilo é clássico, amor, pra poucos, Anitta quis deixar a letra mais do seu jeitinho e disse: Meu estilo é prático, amor, pra muitos. Eita!

Outro momento que Anitta chamou a atenção foi quando, sem querer, ela foi ouvida falando sacanagens, como ela mesma definiu. Tudo começou quando a influenciadora Thaynara OG estava conversando com a dupla Os Barões da Pisadinha e, ao fundo, é possível ver Anitta falando o seguinte:

- Eu tô doida pra dar, eu vou dar ainda pra ele. Belíssimo.

Depois, ao perceber a situação, entrou no vídeo e disse:

- Eu tô falando um monte de sacanagem aqui! Eu não sei! É tudo fic [ficção], disse, dando risada.

Apresentado por Luciano Huck, o evento da Magazine Luiza ainda contou com as performances de Zé Neto & Cristiano, Dilsinho, Os Barões da Pisadinha e Karol Conka.