Discutir o momento

O Canal Off promove, no dia 8 de dezembro, a segunda edição do Conecta, evento que terá conversas pautadas pelo protagonismo do tempo neste novo momento, como ele dita o ritmo do mundo e direciona o olhar do cidadão.

Além disso, terá uma programação especial também no YouTube e no canal com a série Conectados pelo Tempo. Serão três episódios mostrando a relação com o passado, como viver o presente e como garantir a existência do planeta e da humanidade do futuro. Como personagens, nomes como Monja Coen, Juliana Luna, Carlos Burle, Larissa Colombo, Luigi Cani, Fernando Fernandes e Kleber Tani.

O Off Conecta é um evento multiplataforma, em formato híbrido, estará disponível no site offconecta.com.br. Na TV, irá ao ar às 14h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.