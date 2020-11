UFABC é a 114ª em ranking internacional de universidades

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/11/2020 | 00:01



A editoria inglesa QS (Quacquarelli Symonds) divulgou o Regional Ranking Latin America 2021, que avalia o desempenho de 410 universidades mais prestigiadas no continente. Na região, a UFABC (Universidade Federal do ABC) foi a única incluída na lista e se destacou pela avaliação do corpo docente, com a nota máxima (100).

A UFABC subiu duas posições entre universidades nacionais na comparação com a edição de 2020, alcançando o 32º lugar. No geral, subiu quatro colocação e ocupa a 114ª posição. No Brasil, 94 universidades aparecem no levantamento, sendo a maioria instituições públicas, como a USP (Universidade de São Paulo), que aparece na segunda posição, e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em quinto. Em primeiro ficou a Pontifícia Universidade Católica do Chile.

O assessor de relações internacionais da UFABC, Dalmo Mandelli, avalia que, independentemente de avançar ou regredir no ranking, todos os pontos são avaliados individualmente e debatidos. “Conseguimos nota boa pelo corpo docente, pois nossos professores são doutores na área que lecionam. Além disso, a produção significativa de artigos pela faculdades também foi motivo de reconhecimento, também somos universidade que tem número alto de parceria com instituições internacionais”, detalha.

O ranking utilizou indicadores-chave como reputação acadêmica, reputação do empregador e proporção de alunos por docentes. Também considerou conjunto de métricas de desempenho adaptados para a região, incluindo o impacto e a produtividade da pesquisa.