Procon-SP realiza fiscalização em lojas no Centro de Diadema

Da Redação



24/11/2020 | 00:05



O Procon-SP iniciou ontem em todo o Estado fiscalização no comércio com o objetivo de coibir abusos aos consumidores às vésperas e durante a Black Friday. Na região, ontem foram vistoriados seis estabelecimentos localizados na Praça Presidente Castelo Branco, no Centro de Diadema. Quatro lojas foram autuadas e serão multadas pela falta ou inadequação da informação dos preços dos produtos comercializados. São elas: Casas Bahia, Lojas Marabraz, Casas Pernambucanas e Kallan Calçados. Também foi realizada fiscalização orientadora nas Lojas Bini, e na empresa Sérgio Calçados não foram constatadas irregularidades.

“As informações sobre os preços dos produtos comercializados devem ser claras, precisas e ostensivas, e não podem deixar dúvidas nem induzir os consumidores a erro”, explicou o coordenador regional do Procon-SP, Fabiano Mariano. Ao longo da semana, novas fiscalizações serão realizadas no Grande ABC.

Os consumidores que se sentirem prejudicados ou verificarem possíveis práticas abusivas podem denunciar junto aos procons municipais de suas cidades ou pelo site do Procon-SP (www.procon.sp.gov.br).