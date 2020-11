Shopping faz ações natalinas destinadas às pessoas carentes

Do Diário do Grande ABC



24/11/2020 | 00:01



Faltando um mês para o Natal, o São Bernardo Plaza Shopping iniciou duas campanhas solidárias para tornar a data mais especial para crianças carentes da região.

Em uma das ações, a população poderá apadrinhar uma cartinha de pedidos ao Papai Noel, deixada pelas crianças na árvore de Natal montada do piso L1. Após escolher a carta, a pessoa deverá comprar os itens citados, embalá-los em um único kit e fazer a devolução do pacote no local.



O shopping também promove a campanha social Natal brMalls do Bem, que visa engajar lojistas e clientes do empreendimento a ajudar as famílias que vivem em vulnerabilidade. Para isso, poderá ser feita a doação de cestas natalinas, nos valores de R$ 25 ou R$ 50 pelo site da campanha (www.institutodevolver.org.br/nataldobembrmalls).



Gerente de marketing do shopping, Mariana Lobo destacou a importância de ajudar em época “especial”. “Estamos felizes em poder realizar essas ações e esperamos engajar o maior número de pessoas possível”, contou.