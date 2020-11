Estevam é convocado para o dia 3 para prestar depoimento

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/11/2020 | 00:10



A CPI do Natal Iluminado reconvocou o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), para prestar esclarecimentos sobre as suspeitas de irregularidade no convênio firmado por ele e a Prefeitura de São Caetano, em 2016, para iluminação diferenciada natalina naquele ano. Estevam tem de se apresentar ao Legislativo no dia 3, às 10h.



Presidente da comissão, o vereador Tite Campanella (Cidadania) negou que a convocação tenha acontecido só porque acabou a eleição – Estevam foi candidato a vereador, recebeu 467 votos e não se elegeu.



“A gente tentou convocar o Walter antes. Tínhamos plano de ouvi-lo no dia 12. Mas houve desencontro do departamento jurídico, da procuradoria da casa e da assessoria das comissões. O convite não ficou pronto a tempo”, disse Tite. “E, se forçássemos a convocação, a defesa do Walter poderia alegar que não houve cumprimento aos prazos legais de convocação e seria mais uma desculpa para não vir. Fizemos com calma.”



Estevam já faltou a outras duas convocações da CPI do Natal Iluminado – ele é suspeito de desviar parte do R$ 1 milhão repassado pelo poder público para a atividade de Natal de 2016, o que ele nega. Em março, alegou que tinha compromisso agendado anteriormente. Em setembro, apresentou atestado médico após machucar o ombro esquerdo – não foi depor, mas apareceu em série de atividades eleitorais.



Segundo Tite, o objetivo da comissão é encerrar o ano com o relatório produzido e aprovado em plenário. Ele não descartou interromper as férias dos vereadores para tal análise – o recesso está marcado para começar dia 12, depois da votação do orçamento.



“Já temos muitos elementos que vimos no que foi apurado junto à Prefeitura, na prestação de contas e no TCE (Tribunal de Contas do Estado). Existem dúvidas que a gente acha que são pertinentes e que a gente quer esclarecer. Pode ser ruim ou bom para ele. Ele pode usar de forma favorável, esclarecendo tudo, ou desfavorável, por omissão de respostas. Vai depender dele”, apontou Tite.



Estevam não confirmou se aparecerá ao depoimento. “A CPI está a mando do prefeito cassado José Auricchio Júnior. O fato de eles não solicitarem os documentos entregues pela Aciscs após decisão judicial, já que liminar obrigou a Prefeitura a receber documentos, mostra total parcialidade da comissão com a vontade do alcaide.” Comissão especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico reprovou a prestação de contas do convênio.