Lázaro Ramos, Taís Araújo e filhos têm confirmação de covid-19

23/11/2020 | 12:53



Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo publicaram no Instagram um comunicado revelando que foram diagnosticados com a covid-19, assim como seus filhos, João e Maria.

"Infelizmente, nossa família testou positivo para covid-19. Como todos sabem, nós caminhamos até aqui com todos os cuidados possíveis e seguindo todos os protocolos de segurança. Isso mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos", escreveu o casal no sábado, 21.

"Sentimos sintomas leves e, para nosso alívio, as crianças estão assintomáticas. Com fé, esperamos esse tempo passar. ... Nós estamos bem, mas sabemos que fomos afortunados enquanto muitas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem", concluíram.