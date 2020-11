Após homenagens de Xuxa e Angélica, Eliana é surpreendida com vídeo feito pelos filhos

23/11/2020 | 09:11



Eliana completou 47 anos de idade recebendo uma enxurrada de homenagens! No último domingo, dia 22 de novembro, a apresentadora foi surpreendida pelas amigas Xuxa e Angélica, que compartilharam seus desejos de felicidades à Eliana nas redes sociais. Mas foram os filhos da apresentadora, Arthur e Manuela, que emocionaram mesmo os fãs nas redes sociais. Em um vídeo, exibido no programa de Eliana e também divulgado no Instagram nesta segunda-feira, dia 23, os pequenos apareceram falando sobre o amor que sentem pela mãe.

Já Xuxa, Angélica e até Mara Maravilha relembraram momentos especiais ao lado da artista:

Como é linda, como eu quero te ver feliz hoje, amanhã e sempre. Que deus te abençoe e sua família também, disse a Rainha dos Baixinhos.

Viva! Que seja leve sempre! Saúde, amor, sucesso, amigos! Parabéns, Eliana!, escreveu Angélica.

Mara Maravilha também deixou sua homenagem e escreveu:

Eliana meu amorzinho, esse abraço que compartilhamos desde que nos conhecemos. Amizade, com uma linda história, respeito, admiração, ética e amor... Amiga, colega que todo mundo do bem merece... E como ensina o nosso paitrão Silvio Santos, amigo não é estar é ser!!! Parabéns e tudo de Deus pra você e os seus, escreveu Mara Maravilha.