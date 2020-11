Ainda calculando prejuízo turismo tenta se reerguer

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/11/2020 | 00:01



Um dos setores mais atingidos pela pandemia da Covid-19, o turismo ainda tenta calcular os prejuízos acumulados nos últimos oito meses, quando consumidores tiveram de cancelar estadias e viagens diante da impossibilidade de fazer deslocamentos durante a quarentena. Além de absorver o deficit, o setor terá de passar por bruscas mudanças para atender as exigências de um novo público e respeitar as regras sanitárias, estes, talvez, os grandes desafios do segmento para o período pós-pandemia.

A luz no fim do túnel foi acesa em setembro. Com a retomada gradual da economia, o setor viu aumentar em 28% o faturamento em comparação com agosto, segundo pesquisa realizada pela Cielo, em parceria com a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). A maior demanda trouxe faturamento de R$ 12,8 bilhões ao setor durante o mês.

Apesar de ser motivo de celebração, o valor ainda é baixo se comparado aos R$ 41,6 bilhões que o setor do turismo deixou de arrecadar entre março e setembro, de acordo com a Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

A crise derrubou gigantes do setor. A CVC, que tem sede administrativa em Santo André, acumulou prejuízo de R$ 1,4 bilhão apenas no primeiro semestre, de acordo com balanço divulgado em outubro pela empresa, o que põe em xeque a continuidade das operações da agência de viagens.

Segundo a diretora comercial da agência de turismo Sancatur, de São Caetano, Tatiana Nadal, algumas mudanças já foram implantadas em hotéis, priorizando a biossegurança. No Tauá Resort Atibaia, por exemplo, além da higienização com máquinas de gás ozônio para desinfecção constante dos apartamentos – que estão sendo reservados para metade de sua capacidade –, no parque aquático do local foi implantado sistema de ar-condicionado com luz ultravioleta que elimina fungos, bactérias e germes, o que exigiu investimento de R$ 400 mil à empresa.

“Nos bufês destes locais, por exemplo, as empresas estão priorizando os pratos prontos e evitando self-service. Outros empreendimentos optam pela limpeza nas malas dos hóspedes e o turista pode optar pelo serviço de camareira ou apenas solicitar a troca das toalhas”, ressalta Tatiana.

TRANSPORTE

Pouca gente tem encarado viagem de avião por lazer, mesmo com cuidados extras tomados pelas companhias aéreas. O setor tem percebido que o novo cliente tem optado por deslocamentos de carro (leia mais ao lado), “Dentro do avião as companhias não oferecem mais alimentação ou água, tudo é o turista que precisa levar”, detalha Tatiana.

Até mesmo dentro da agência, na hora de oferecer o pacote é preciso ter cuidado com as medidas santitárias que os consumidores se sintam confortáveis para fechar o negócio. “Usávamos cadeiras estofadas, porém, trocamos pelas de acrílico, que são mais fáceis para limpar e higienizar assim que o cliente deixa de usar”, disse a diretora da Sancatur.

PLANEJAMENTO

Seguindo a linha da retomada responsável, o Ministério do Turismo lançou em novembro o Plano Nacional de Retomada do setor, aliança nacional que reúne poder público, iniciativa privada, terceiro setor e o Sistema S – composto por Senai, Senac, Sesc, Sesi, Senar, Sesccop, Senat, Sest, Sebrae – para conter os efeitos negativos causados na categoria.

A iniciativa reúne conjunto de programas e projetos que buscam resultados efetivos até 31 de julho de 2021 e foram organizados em quatro eixos: preservação de empresas e empregos no setor de turismo; melhoria da estrutura e da qualificação de destinos; implantação dos protocolos de biossegurança; e promoção e incentivo às viagens.

As ações vão desde o reforço na concessão de linhas de crédito para capitalizar empresas do setor e preservar empregos, até realização de obras de melhoria da infraestrutura dos destinos turísticos. Também estão previstas ações de qualificação dos trabalhadores e prestadores de serviços tanto na oferta de cursos para a adoção aos protocolos sanitários que garantam segurança para turistas e trabalhadores do segmento, quanto para melhoria de atendimento, considerando as tendências do mercado.

Para promover a retomada do turismo, a campanha Viaje com Responsabilidade e Redescubra o Brasil começa a ser veiculada em todo o País e conta com uma série de vídeos voltada à promoção dos destinos turísticos brasileiros.

