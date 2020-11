Prefeito de S.Caetano segue internado em UTI na Capital

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



22/11/2020 | 23:59



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), segue internado no Hospital Sírio-Libanês, onde chegou no dia 15. O gestor municipal encontra-se há dois dias entubado na UTI e seu quadro de saúde é estável, apesar de permanecer em ventilação mecânica invasiva devido a Covid-19. Auricchio está sendo acompanhado pela equipe de David Uip, médico infectologista e coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo.



Segundo sua assessoria, quem está acompanhando o dia a dia no hospital é sua filha Isabella, também médica. Devido à entubação, o prefeito, reeleito na semana passada, não está interagindo. Sua mulher Denise e o filho Thiago, deputado estadual (PL-SP), preferiram não se manifestar neste momento – ambos testaram positivo para a Covid-19, mas sem quadro infeccioso.