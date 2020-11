Obituário - 23 de novembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/11/2020 | 00:01



JULIO ABE WAKAHARA

(São Paulo, SP, 15-1-1941 – 21-11-2020)

Fotógrafo, arquiteto, museólogo, o professor Julio Abe Wakahara faleceu na madrugada de sábado, aos 79 anos, acometido pelo Covid 19. Ele foi o iniciador do projeto “Museu na Rua”, uma forma de levar as instituições voltadas à construção da memória diretamente à população, com exposições em estações de ônibus e de trens, em praças públicas, nas ruas propriamente ditas. Este projeto o trouxe várias vezes ao Grande ABC, a partir dos anos 1970.

Paranapiacaba era uma das paixões do professor Julio Abe. A partir da vila ferroviária, desenvolveu exposição sobre a Trilha do Peaberu, popularizando a linha histórica que interligava os Oceanos Atlântico e Pacífico, cortando a região, seguindo por São Paulo e Paraná e vencendo a América Latina.

Julio Abe Wakahara era graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1968) e mestrado pela mesma instituição (1978), onde foi professor de comunicação visual e museologia. Presidiu o Conselho Regional de Museologia (IV Região do Estado de São Paulo). Também foi diretor da Divisão de Museus da Prefeitura de São Paulo e do Centro Cultural São Paulo.

Em 2019, Julio Abe esteve em Paranapiacaba. Deu aula sobre o nevoeiro local como patrimônio natural e/ou como patrimônio paisagístico, defendendo o seu tombamento. Na oportunidade gravou entrevista para o DGABC TV, sintetizando 40 anos de história em que estuda a vila ferroviária do Alto da Serra e seus entornos.

Afirmou:

1 - Não tem dinheiro que consiga restaurar o funicular; as pontes de ferro estão enferrujadas, não tem jeito de recuperar; já os túneis estão perfeitos; o sistema de drenagem na serra foi refeito por volta de 1920 e está perfeito. As estações (patamares), as rodas-gigantes estão lá.

2 - Aqui na serra é o maior empreendimento tecnológico industrial inglês no século XIX. Isso ninguém tem no mundo inteiro. Uma construção feita em cinco, seis anos, o que é incrível. O Metrô, em São Paulo, cada trecho leva dez, 15 anos.

3 - Os ingleses fizeram os projetos e ofereceram as máquinas, mas os construtores de tudo isso na Serra foram os alemães, portugueses, espanhóis, italianos, todos contratados diretamente na Europa, porque o Brasil só tinha escravos. Pouquíssimos escravos trabalharam aqui na Serra.

Na entrevista, o professor Julio Abe lembrou que os ingleses ensinaram os basileiros a jogar futebol e que esta história passa por Paranapiacaba, cujo campo de futebol permanece e é hoje o mais antigo do Brasil. “Precisamos preservar o campo”, disse o professor.

Na entrevista, quase um legado, Julio Abe lembrou a criação da Comissão Pró-Paranapiacaba, que reuniu o pessoal da vila, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santo André e outros segmentos, que levaram ao tombamento de Paranapiacaba e a sua preservação como está atualmente. Lições de um professor que há 40 anos respira Paranapiacaba e que agora partiu.

SANTO ANDRÉ

Geraldo Della Rosa, 90. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel João da Silva, 85. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Rodrigues Bastos, 84. Natural de Santa Rosa (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleonice Ferreira de Souza Sobrinho, 83. Natural de Serra Caiada (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Campo Grande, Distrito de Santo Amaro, em São Paulo, Capital.

Isaías Nogueira, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Marceneiro. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Eine Fernandes Garcia, 78. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pinilla Blasco, 72. Natural da Espanha. Residia na Vila Ribeiro de Barros, em São Paulo, Capital. Dia 21. Crematório de Vila Alpina.

José Adriano Fernandes da Silva, 77. Natural de Portugal. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antunes, 71. Natural de Mamonas (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Luiz Siqueira, 56. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Reis Ribeiro, 93. Natural de Jaú (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Maria Aparecida dos Santos Martin, 75. Natural de São Luís do Paraitinga (São Paulo). Pensionista. Resida no Centro de São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.





SÃO CAETANO

Hermelinda Célia Zanella Garbarino, 88. Natural de Laranjal Paulista. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Pensionista. Dia 21. Cemitério Municipal de Laranjal Paulista.

DIADEMA

Páscoa Cândida de Souza, 97. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Raimundo Ferreira de Susa, 81. Natural de Caririaçu (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Maria Marlene Barbosa da Silva, 76. Natural de Araruna (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20, em Mauá. Cemitério Municipal.

Elias Guilherme Neto, 73. Natural de Baixo Guandu (Espírito Santo). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Márcia Hetsue Serikyaku Resende, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério de Vila Nova Cachoeira, em São Paulo, Capital.

Sandra Rodrigues dos Santos, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal.

Fábio Alves Rodrigues, 45. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

MAUÁ

José Gomes de Oliveira, 73. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Maria Ferreira de Amorim, 73. Natural de Chã de Alegria (Pernambuco). Residia no Jardim das Camélias, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Mauá. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Arlindo Cordeiro da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Ivone Dantas Barbosa Leite, 62. Natural de Lupionópolis (Paraná). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 20, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Josefa Antonia de Oliveira Alves, 46. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Jardim São Francisco, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Maria José de Araujo, 68. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 21. Memorial Planalto, em São Bernardo

Creusa Alves de Oliveira Abreu, 64. Natural de Santa Luzia (Maranhão). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Vilma Odete da Silva Cruz, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Ivan Durães dos Santos, 63. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Valdeir de Jesus, 62. Natural de Iretama (Paraná). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Márcia Santos de Souza Silva, 48. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Jardim Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Lucas da Silva Pecegueiro, 23. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.